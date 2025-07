“C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva prego”. La denuncia dell’attore e regista Luca Zingaretti è diventata virale in pochi istanti. Il volto del "Commissario Montalbano" e fratello dell'eurodeputato del Pd Nicola, infatti, ha raccontato ieri sui social una vicenda che ha generato numerose polemiche.

"NON VI VERGOGNATE?

"Ho assistito a una scena che veramente... – raccontava in un video Zingaretti –. C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva: ‘Prego, prego’. Ma io dico, vi chiedo: ma non vi vergognate? Non vi vergognate neanche per andare in vacanza? Vergognatevi".IL

IL MINISTRO URSO

La donna in questione è Olga Sokhnenko, consorte del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (Fdi), che ha preso un'aereo diretto dall'aeroporto di Fiumicino allo scaldo Olbia Costa Smeralda. L'esponente del Governo Meloni poche ore dopo è corso ai ripiari spiegando: “Ho accompagnato mio figlio di sette anni e mia moglie in aeroporto prima di andare al ministero – ha dichiarato –. È compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza. Mi rammarico se questo possa aver recato disagio ad altri. Non è nel mio stile, come sa chi mi conosce”.

"DECIDE LA SCORTA"

“È la scorta a valutare le condizioni, io ero accanto a mia moglie anche se al telefono. Per l’esattezza portavo la sua valigia", ancora Urso. “Ho accompagnato mia moglie e mio figlio. Dovevo partecipare al tavolo al mio ministero con regione e comuni per un accordo di programma sull’Ilva. L’incontro si era concluso nella tarda serata di lunedì ed è ripreso nella mattinata".