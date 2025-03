Tragedia, questa mattina, a Sestu. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Cagliari, all’incrocio con via Molinari.

Il giovane era in sella alla propria moto e si è scontrato violentemente con un’auto per poi essere sbalzato diversi metri più avanti. Disperati i tentativi di soccorso del 118 ma per il 19enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

IN AGGIORNAMENTO