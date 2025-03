Stava partecipando a una festa a Villasimius e, dopo aver ricevuto un pugno al volto da un’altra persona, è caduto malamente a terra, battendo la testa. Un 31enne del posto è stato portato d’urgenza, questa notte, al “Brotzu” di Cagliari.

L’episodio è avvenuto in via Mazzini e sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito. Al loro arrivo, i militari hanno trovato ilpersonale sanitario del 118 intento a soccorrere il 31enne, residente a Villasimius e già noto alle forze dell’ordine, attualmente sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo avrebbe partecipato a una festa privata nelle ore precedenti e, per motivi in fase di accertamento, sarebbe stato colpito al volto con un pugno da una persona in corso di identificazione. A seguito del violento colpo, la vittima è caduta a terra, battendo con forza la testa sul selciato.

Il 31enne si trova tuttora ricoverato al Brotzu in prognosi riservata, sebbene fortunatamente non in pericolo di vita. I Carabinieri di Villasimius, supportati dal Nucleo Operativo della Compagnia di San Vito, hanno avviato serrate indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dell’aggressore.