Marco Carta ha trovato un nuovo amore: il suo fidanzato si chiama Luca, un personal trainer e body builder, e la loro relazione è diventata di pubblico dominio a partire dallo scorso agosto. In un'intervista recente al settimanale Vero, il cantante ha parlato della sua vita sentimentale, rivelando che sta vivendo un momento sereno. “L’amore va bene, c’è una persona al mio fianco che custodisco gelosamente”, ha dichiarato Marco, spiegando anche come, nel tempo, sia cambiato rispetto al passato. Luca, che non lavora nel mondo dello spettacolo, ha voluto mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, per proteggere se stesso e il suo compagno. Marco è consapevole che le interferenze del gossip possano essere dannose per la serenità di una coppia.

“L’amore va bene e sì. C’è una persona al mio fianco, che custodisco gelosamente. Sono molto felice! Rispetto al passato sono cresciuto e maturato. Adesso non scappo più. Ho imparato a restare, a soffrire e ad abbracciare il dolore”, ha spiegato Marco. Con queste parole, ha voluto enfatizzare come la sua evoluzione sia anche frutto di esperienze dolorose che lo hanno aiutato a diventare più consapevole di sé. Ha anche riflettuto sulle difficoltà che si incontrano nel cercare il proprio posto nel mondo, soprattutto quando ci si sente giudicati. “Di certo, Internet è uno strumento che può aiutare molto, se usato bene. Molti personaggi si espongono, me compreso, e anche se non siamo degli esempi, siamo degli strumenti, a disposizione per aiutare”.