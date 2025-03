Blu e stelle della bandiera europea, giallo e azzurro dell’Ucraina: questi i colori della mobilitazione "Una piazza per l’Unione" in piazza del Carmine a Cagliari. Circa 400 persone davanti al palco, dove hanno parlato, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini (Pd) e la deputata Francesca Ghirra (AVS). "Non c’è più da difendere un partito, ma l’Europa e i suoi 450 milioni di cittadini", ha detto Comandini. Per Ghirra, "oggi i principi democratici sono minacciati da nuovi totalitarismi: dobbiamo rivendicare l’unità europea".

Non è mancata la protesta contro il riarmo: sono comparsi i contestatori con maglie rosse, mani colorate di rosso e cartelli con la scritta "Ripudio la guerra". Poco distante, in piazza Costituzione, altre 200-300 persone hanno manifestato contro l’Unione europea del riarmo. "Questa Europa delle armi non è la nostra Europa", ha dichiarato Enrico Rubiu (Usb), criticando l’uso di fondi pubblici per l’acquisto di armamenti.