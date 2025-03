Tutta la comunità di Sestu, e non solo, si sta stringendo intorno in queste ore alla famiglia di Yuri Loi, il 19enne che ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto in via Cagliari.

Annullato l'appuntamento con "Su Carraxeri Sestesu", previsto per questo pomeriggio. Lo hanno confermato Alessio Orrù, presidente dell’associazione Friends che organizzava l’evento, e la sindaca Paola Secci.

IL CORDOGLIO DELLA SINDACA

"La nostra comunità è straziata dalla tragica scomparsa di un nostro giovane concittadino - ha scritto la sindaca di Sestu sui social - Non è pensabile in un momento di dolore così forte portare in strada una manifestazione festosa. D'accordo con l'associazione Friends abbiamo ritenuto opportuno annullare l'evento. Ci uniamo al dolore della famiglia in un rispettoso silenzio".

L'INCIDENTE

La tragedia è avvenuta, questa mattina, a Sestu. Il 19enne Yuri Loi 19 era in sella alla propria moto e si è scontrato violentemente con un’auto, in via Cagliari, per poi essere sbalzato diversi metri più avanti. Disperati i tentativi di soccorso del 118 ma per il 19enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi.