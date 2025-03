Cambia la viabilità, il 18 marzo, a Sassari. Nell’aula magna di piazza Università si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025, 463° dalla fondazione, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci e le autorità civili, religiose e militari della Regione e della città di Sassari.

Per ragioni di sicurezza, l’Ateneo ha chiesto che fossero previsti dei divieti di sosta. L’amministrazione comunale, in accordo con la Questura, ha elaborato un piano che riduce al minimo e allo stretto necessario i disagi per i residenti, circoscrivendo le zone dove sarà vietato parcheggiare.

Dalle 20 di lunedì 17 marzo alle 15 di martedì 18 è vietata la sosta in largo Porta Nuova, nell’area adiacente il palazzo dell’Università (da corso Margherita di Savoia a piazza Università), negli stalli lungo il lato destro (entrando da largo Porta Nuova) di piazza Università e nella prima fila di quelli centrali a pagamento, parte destra, davanti al palazzo universitario. Sarà possibile parcheggiare negli altri stalli della piazza e di largo Porta Nuova.

L’accesso in piazza Università sarà consentito al traffico locale e ai mezzi autorizzati e sarà coordinato dalla Polizia Locale in base alle esigenze sicurezza.