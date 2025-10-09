È scivolata e caduta per 3 metri di profondità in un'intercapedine di aerazione perimetrale dello scantinato di sua proprietà. L'incidente, le cui circostanze sono attualmente in fase di indagine, è avvenuto durante la mattina di oggi, giovedì 9 ottobre, a Golfo Aranci, e la sventurata protagonista è una donna 60enne, tratta poi in salvo dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Olbia.

Grazie all'immediato intervento dei VVF, la donna è stata recuperata in modo sicuro dopo un'operazione di estrazione complessa in collaborazione con il personale medico del 118. Successivamente, è stata affidata alle cure dei sanitari sul posto.