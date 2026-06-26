"Domani non potrò essere al Pride di Cagliari, sono fuori sede per motivi istituzionali. Il mio affetto e la mia vicinanza sarà lì, insieme a voi". Lo scrive la presidente della Regione Alessandra Todde in vista del Sardegna Pride che si svolgerà domani nel capoluogo isolano.

"In questi giorni - riflette -, dopo la morte di Mirko, ucciso dal padre a causa della sua omosessualità, questa piazza assume un peso ancora più grande. È il peso del dolore, della rabbia, ma anche di una domanda che una società civile non dovrebbe più rimandare: quanta solitudine siamo ancora disposti a lasciare attorno a chi viene respinto per quello che è?".

"Per questo, anche se lontana, domani sarò presente con il cuore, accanto a chi attraverserà Cagliari con orgoglio e dignità. La Sardegna che vogliamo costruire è una terra in cui nessuno debba più temere la propria identità, il proprio amore, la propria libertà. Buon Pride, Cagliari", conclude.