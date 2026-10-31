Un pomeriggio speciale e all'insegna della fantasia e della solidarietà quello di oggi, sabato 31 ottobre 2026, all'Ospedale Microcitemico di Cagliari. A partire dalle 16, i volontari dell'associazione Sea-SuperEroiAcrobatici Odv si sono calati con le corde dal tetto dell'ospedale, sorprendendo i piccoli pazienti ricoverati e le loro famiglie con un'iniziativa speciale dedicata ad Halloween.

Affacciati alle finestre, i bambini hanno potuto assistere all'arrivo dei supereroi dall'alto, tra stupore ed entusiasmo. Ma le sorprese non sono finite qui: mentre alcuni volontari si esibivano nelle discese acrobatiche all'esterno della struttura, altri personaggi fantastici hanno fatto visita ai reparti, raggiungendo anche i piccoli degenti impossibilitati ad affacciarsi.

Non è mancato il tradizionale "dolcetto o scherzetto", accompagnato dalla distribuzione di piccoli regali e sorprese. All'iniziativa ha preso parte anche il personale sanitario, contribuendo a rendere ancora più speciale il pomeriggio.

L'obiettivo dell'associazione era quello di interrompere, almeno per qualche ora, la routine della degenza e regalare ai bambini un momento di leggerezza e spensieratezza. Un'iniziativa accolta con apprezzamento dalle famiglie, che ha portato un'atmosfera di festa all'interno dell'ospedale.

L'appuntamento si inserisce in un anno importante per Sea-SuperEroiAcrobatici Odv, che celebra i dieci anni di attività in Italia. Dal 2016 l'associazione porta avanti la propria missione: raggiungere i bambini nei luoghi di cura, regalando momenti di meraviglia, fantasia e coraggio.