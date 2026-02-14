A marzo saranno effettuati degli interventi a tratti per ripristinare le condizioni di sicurezza stradale sulla SP2, nella parte di competenza della Città Metropolitana di Cagliari. È quanto emerge dall'incontro che si è tenuto tra Isacco Fanni, vicesindaco di Siliqua e consigliere metropolitano con delega ai Lavori Pubblici e Paolo Mereu, dirigente del settore Mobilità e Viario.

Secondo Fanni "è importante e fondamentale mettere delle risorse per la manutenzione della SP2 ma le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno reso impossibile lo svolgimento di tali interventi. Per ovviare ai pericoli che le automobiliste e gli automobilisti affrontano quotidianamente saranno effettuati degli interventi a tratti per il ripristino delle condizioni di sicurezza nel tratto di strada che va dal chilometro 20 al chilometro 28. In attesa di interventi più articolati è stata emessa un'ordinanza che in alcuni tratti impone il limite di velocità a 30 chilometri orari".

"La strada provinciale 2 rappresenta un collegamento strategico con la zona industriale di Macchiareddu, nodo produttivo di primaria importanza per il territorio - conclude - Proprio per questo è fondamentale intervenire con misure concrete che ne migliorino la sicurezza, tutelando le tante persone che ogni giorno la percorrono per motivi di lavoro e non solo, garantendo una viabilità più efficiente e sicura per tutti".