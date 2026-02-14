"Da giovedì 12 febbraio, a causa di un grave guasto alla cabina elettrica di Bantine Pira, una parte dell’agro e una porzione del centro abitato sono senza energia elettrica. Non è solo un disservizio: è un danno grave e concreto alla nostra comunità". Lo scrive sui social il sindaco di Chiaramonti, Luigi Pinna.

Il primo cittadino prosegue: "Le famiglie stanno vivendo da giorni senza corrente, senza riscaldamento adeguato, senza possibilità di utilizzare elettrodomestici, con enormi disagi nella quotidianità. È inaccettabile che nel 2026 si debba affrontare una situazione del genere per così tante ore, senza risposte certe sui tempi di ripristino".

"Ancora più grave è la situazione delle aziende agricole e zootecniche - spiega -. Questo è uno dei periodi di maggiore produzione: gli allevatori non possono utilizzare le mungitrici, i refrigeratori non funzionano e il latte viene buttato. Parliamo di perdite economiche ingenti che mettono a rischio il lavoro e la tenuta delle imprese".

"Non si può lasciare un territorio in queste condizioni - scrive amareggiato. Chiediamo con forza a Enel un intervento immediato, risposte chiare e tempi certi. Servono squadre operative sul posto fino alla completa risoluzione del guasto. Il nostro territorio non è di serie B. Le nostre aziende non possono essere penalizzate dall’inefficienza dei servizi essenziali".

"Come Amministrazione continueremo a sollecitare con determinazione finché la situazione non sarà risolta e valuteremo ogni azione utile a tutela dei cittadini e delle imprese danneggiate", conclude.