È stato sorpreso mentre cercava di forzare il distributore automatico di sigarette con due bastoni in ferro e un mattone. La scoperta all'alba di oggi a Monserrato da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari, che hanno arrestato un 46enne disoccupato, residente a Monserrato e già noto alle autorità, per tentato furto aggravato.

Durante un normale servizio di pattugliamento, i militari hanno udito rumori metallici sospetti provenire da una tabaccheria in via del Redentore e hanno fermato l'uomo prima che portasse via qualsiasi cosa. Gli attrezzi utilizzati sono stati sequestrati e l'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida presso il tribunale di Cagliari.