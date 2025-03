Un regalo speciale, carico di significato: una maglia del Cagliari con il numero 30. È il dono che il club rossoblù ha voluto riservare ai neo sposi Tamara e Diego, coppia di super tifosi che ha scelto di rendere indimenticabile il giorno del proprio matrimonio, anche allo stadio.

Quel numero 30 non è casuale: è il giorno delle nozze, 30 marzo, ma anche il numero di maglia del loro beniamino, Leonardo Pavoletti, simbolo di grinta e appartenenza per ogni cuore rossoblù.

Entrambi di Assemini, 46 anni lei, 50 lui, abbonati e innamorati del Cagliari, Tamara e Diego hanno fatto una scelta unica: dopo la cerimonia nuziale, hanno deciso di non perdersi la gara contro il Monza, circondati dai colori e dall’atmosfera dello stadio che rappresenta una parte essenziale della loro vita.

A completare la giornata da sogno, un ricevimento tutto a tema Cagliari, tra cori, allestimenti e dettagli ispirati alla loro passione condivisa. Una storia d’amore intrecciata a doppio filo con quella per la squadra, che ha saputo regalare loro un sorriso in più in uno dei giorni più belli della loro vita.

Oggi, all’Unipol Domus, si è celebrato un amore in più: quello tra due sposi e il loro Cagliari.