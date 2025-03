Gioacchino Vaccaro, 45 anni, è morto all'ospedale Civico di Partinico, in provincia di Palermo, a causa delle lesioni in seguito a un'aggressione da parte di due giovani.

La vittima si era recata in strada per difendere il suo figlio di 17 anni, anch'egli attaccato dagli aggressori, dopo averli rimproverati per essere passati a grande velocità con l'auto. La madre, presente durante l'episodio, avrebbe chiamato il marito in aiuto, il quale è stato poi brutalmente picchiato.

SI INDAGA SULL'AGGRESSIONE

Trasportato in ospedale, ha purtroppo perso la vita. I responsabili dell'aggressione sono fuggiti inizialmente ma successivamente si sono consegnati alle autorità.

La polizia sta attualmente conducendo le indagini sulla terribile vicenda, interrogando amici e parenti per ottenere maggiori dettagli sulla vicenda. Il figlio della vittima ha riportato ferite alla testa.