Centodieci chili di cocaina suddivisa in 100 panetti, che avrebbe fruttato un profitto di oltre 10 milioni di euro per i trafficanti, se fosse stata immessa sul mercato. È stata la scoperta dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari, durante un servizio di controllo economico del territorio a Sestu lo scorso sabato.

Durante l'operazione, gli agenti hanno osservato un autista di un autoarticolato con targa polacca che stava trasferendo 4 borse molto grandi a un'altra persona arrivata con un'utilitaria. In modo furtivo e sospetto, l'autista ha nascosto le borse nell'auto. Successive ispezioni hanno rivelato che le borse contenevano una notevole quantità di cocaina.

I due responsabili sono stati arrestati e portati alla Casa circondariale di Uta, insieme al sequestro della droga e di una somma di denaro contante pari a 29.500 euro, ritenuta provento dell'attività illegale. Il sequestro compiuto dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Cagliari è uno dei più significativi mai effettuati in Sardegna, evidenziando il ruolo del territorio come punto di passaggio per traffici illeciti di droga destinati al mercato locale.