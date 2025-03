Paura nel pomeriggio ad Alghero, dove intorno alle 16:30 si è verificato un incidente stradale lungo la Strada Vicinale Scala Mala. Un uomo, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo che, dopo aver impattato contro un muretto, si è ribaltato finendo su un fianco.

Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo, costringendo all’intervento urgente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero, che sono riusciti a estrarlo in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche il 118 e l’elisoccorso, oltre alla Polizia Locale. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, l’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.