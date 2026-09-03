L'irrequietezza mostrata durante un ordinario controllo stradale ha insospettito i militari dell'Arma, facendo scattare un'ispezione approfondita terminata con il sequestro di sostanze stupefacenti e una denuncia per spaccio.

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Donori hanno denunciato a Ussana un operaio 50enne, già noto alle forze dell’ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione è scaturita quando una pattuglia ha notato un'utilitaria in sosta a breve distanza dall'abitazione dell'uomo, con quest'ultimo seduto al posto di guida. Durante le prime fasi della verifica documentale, l'atteggiamento visibilmente nervoso e insofferente del 50enne ha convinto i militari a non limitarsi all'accertamento di routine e ad avviare un'immediata perquisizione personale e sul mezzo. L'intuizione dei militari ha trovato riscontro concreto nel ritrovamento di quattro dosi di cocaina termosaldate, accuratamente preparate per la vendita al dettaglio.

I controlli sono stati quindi estesi all'interno dell’abitazione, dove i Carabinieri hanno rinvenuto un bilancino elettronico di precisione e vario materiale verosimilmente utilizzato per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

Una volta terminate le formalità di rito, tutto lo stupefacente e gli strumenti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro in attesa delle analisi tossicologiche di rito presso i laboratori del R.I.S., mentre l'uomo è stato denunciato.