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L'ondata di calore che ha interessato la Penisola continua progressivamente a perdere intensità. Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diramato dal ministero della Salute, la giornata di oggi, giovedì 3 settembre, vede la sola Bari contrassegnata dal bollino rosso (livello 3, massimo rischio per l'intera popolazione), mentre per domani, venerdì 4 settembre, i bollini rossi si azzereranno completamente su tutto il territorio nazionale.
Il quadro per venerdì delinea una netta attenuazione dell'emergenza afa: 12 capoluoghi monitorati resteranno in pre-allerta con bollino giallo (livello 1) — nello specifico Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti e Roma —, mentre le restanti 15 città della rete passeranno in bollino verde (livello 0), indicando condizioni meteorologiche favorevoli e prive di rischi per la salute.