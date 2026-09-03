L’atteggiamento visibilmente agitato durante le consuete verifiche di identificazione ha insospettito i militari dell'Arma, facendo scattare un controllo approfondito sfociato nel sequestro di sostanze stupefacenti. Nella notte appena trascorsa, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Villacidro, impegnato nei consueti pattugliamenti di sicurezza sul territorio, ha fermato e controllato un 21enne del posto, cameriere di professione, mentre transitava a tarda ora tra le vie del centro di Sardara.

Alla vista della pattuglia e durante le prime fasi del riscontro documentale, il giovane ha mostrato un evidente stato di nervosismo e irrequietezza, spingendo i militari a procedere a un'immediata perquisizione personale sul posto. L'ispezione ha confermato i sospetti dei Carabinieri: nelle tasche del ragazzo sono stati rinvenuti due distinti involucri contenenti modiche quantità di sostanza stupefacente, nello specifico una dose di hashish e un'altra verosimilmente riconducibile a marijuana.

Al termine degli accertamenti, la droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre a carico del 21enne è scattata la segnalazione alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti per i provvedimenti amministrativi di competenza.