Un uomo è stato denunciato per il possesso di un oggetto atto a offendere, mentre un altro per guida in stato di ebbrezza, durante la notte di Halloween, lo scorso 31 ottobre, a Porto Torres, durante i controlli dei Carabinieri di Porto Torres, con il supporto di altre stazioni, a Porto Torres, Sorso e Sennori, con l'obiettivo di contrastare le violazioni del codice della strada e dei reati in generale, con particolare attenzione all'abuso di alcool.

Durante il servizio, i Carabinieri hanno identificato 37 persone e controllato 27 veicoli, scoprendo un manganello telescopico durante una perquisizione veicolare, che è stato sequestrato, mentre in un altro caso, un conducente è stato trovato con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge attuale, portando al ritiro della patente dopo il test dell'alcool.

CONTROLLI A TEMPIO PAUSANIA

Durante la stessa notte, anche i Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania hanno condotto un'operazione straordinaria per controllare il territorio e garantire la sicurezza stradale, con particolare attenzione verso i giovani.



I controlli, parte delle attività di presidio rafforzate recentemente, hanno interessato il centro cittadino e le principali strade, mirando a contrastare la guida in stato di ebbrezza, spesso causa di gravi incidenti durante le festività e le serate di aggregazione.



Durante il servizio, svolto con varie pattuglie della Compagnia e delle Stazioni locali, sono stati controllati numerosi veicoli e locali pubblici. Tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, avendo superato i limiti legali di alcolemia mentre guidavano, con conseguente ritiro immediato della patente.



Inoltre, durante i controlli sono stati verificati due esercizi commerciali del centro città per garantire il rispetto delle normative sulla vendita di bevande alcoliche e sugli orari di chiusura.