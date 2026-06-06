La Protezione civile regionale ha emesso per oggi, sabato 6 giugno, un'allerta di codice giallo per rischio incendio, corrispondente a un livello di pericolosità media, in diverse aree della Sardegna.

Le zone interessate comprendono il territorio di Cagliari, il Medio Campidano, il golfo di Oristano, parte dell'Iglesiente e alcuni tratti della costa Nord-Est dell'Isola, come indicato nel bollettino diffuso nella giornata odierna.

Secondo quanto riportato dalla Protezione civile, "Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei leggeri della Regione".

Per la giornata odierna è stata inoltre attivata la fase operativa regionale di "Attenzione", che prevede un costante monitoraggio delle condizioni del territorio e la massima vigilanza nelle aree considerate più esposte al rischio.

L'invito rivolto ai cittadini è quello di adottare comportamenti prudenti e di attenersi alle indicazioni diffuse dalla Protezione civile per prevenire l'innesco di incendi, soprattutto nelle zone caratterizzate dalla presenza di vegetazione secca e nelle aree rurali maggiormente vulnerabili durante la stagione estiva.

Nel bollettino regionale sono inoltre riportate la mappa delle aree interessate dall'allerta e le principali cautele da seguire in caso di incendio.