Un tentativo di furto ai danni di un'attività commerciale del centro di Nuoro si è concluso con il rapido intervento dei carabinieri e la denuncia del presunto responsabile. L'episodio risale al 30 maggio scorso, quando i militari della Compagnia di Nuoro sono intervenuti dopo la segnalazione di un'azione delittuosa all'interno di un esercizio commerciale.

Secondo quanto ricostruito, dopo aver cercato di mettere a segno il furto, l'uomo si sarebbe allontanato velocemente per le vie cittadine nel tentativo di far perdere le proprie tracce. L'allarme lanciato nell'immediatezza dei fatti ha però consentito l'attivazione di un dispositivo di controllo del territorio che ha portato in breve tempo alla sua individuazione.

A rintracciare e bloccare il sospettato è stata una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Nuoro, intervenuta pochi minuti dopo la segnalazione.

L'uomo è stato quindi accompagnato negli uffici del Comando Provinciale dei Carabinieri per le procedure di identificazione e gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità giudiziaria con l'ipotesi di reato di tentato furto.

Come previsto dalla normativa, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l'eventuale responsabilità dell'indagato dovrà essere accertata nelle sedi competenti. Non si escludono ulteriori sviluppi dell'inchiesta, anche favorevoli alla persona coinvolta.