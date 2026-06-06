Oltre sette chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati e tre persone arrestate a pochi metri dalla zona rossa di Cagliari. L'operazione della Squadra Mobile è scattata dopo una segnalazione arrivata attraverso l'applicazione YouPol, che indicava un appartamento di Corso Vittorio Emanuele II come possibile deposito di droga.

A partire dall'informazione ricevuta, gli investigatori del Gruppo Falchi hanno avviato una serie di servizi di osservazione e appostamento per verificare quanto segnalato. Durante i controlli, l'attenzione si è concentrata su una giovane di 24 anni residente a Pula, vista uscire più volte dall'abitazione.

Fermata per un controllo, la donna avrebbe manifestato un forte stato di agitazione, cercando di richiamare l'attenzione di due uomini che si trovavano all'interno dell'appartamento. Gli elementi raccolti hanno quindi portato gli agenti a effettuare una perquisizione domiciliare.

All'interno dell'immobile sono stati trovati oltre 2,2 chilogrammi di marijuana, quasi 5 chilogrammi di hashish e circa 40 grammi di cocaina. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi e 450 euro in contanti, ritenuti riconducibili all'attività di spaccio.

Nel corso degli accertamenti sono stati identificati anche i due uomini presenti nell'abitazione, entrambi cagliaritani di 51 e 32 anni. Considerata la quantità di droga sequestrata e i gravi indizi raccolti, i tre sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferiti nel carcere di Uta su disposizione dell'autorità giudiziaria.