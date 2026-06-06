Parcheggi e aree di sosta al servizio delle spiagge finiscono al centro delle nuove prescrizioni antincendio approvate dalla Giunta regionale per la campagna AIB 2026. Il provvedimento, proposto dall'assessora della Difesa dell'Ambiente Rosanna Laconi, rafforza infatti le misure di sicurezza nelle zone maggiormente frequentate durante l'estate, con particolare attenzione ai litorali e alle località turistiche.

La novità più rilevante riguarda l'estensione esplicita delle regole già previste per gli insediamenti turistico-ricettivi anche ai parcheggi e alle aree destinate alla sosta dei veicoli a servizio della costa balneabile. Tra le prescrizioni figurano fasce parafuoco perimetrali adeguate alle caratteristiche del terreno e della vegetazione, superfici sgombre da erba secca e materiale infiammabile e almeno due accessi contrapposti per garantire vie di fuga alternative e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Prevista anche una fase transitoria per le situazioni in cui non sia possibile adeguarsi immediatamente. In questi casi amministrazioni e gestori dovranno adottare misure compensative, come la limitazione e il corretto posizionamento dei veicoli per evitare ostacoli alle vie di fuga, la presenza di presidi antincendio e di personale formato, oltre all'installazione di cartelli informativi sulle norme di comportamento e sulle procedure da seguire in caso di emergenza.

"L'attenzione ai parcheggi e alle aree di sosta a servizio delle spiagge e delle località turistiche risponde a un'esigenza concreta di sicurezza", ha sottolineato l'assessora Rosanna Laconi, evidenziando come nei mesi estivi questi spazi concentrino un elevato numero di persone e veicoli spesso a ridosso di aree boscate e vegetazione. L'obiettivo è garantire una maggiore tutela per residenti e turisti e mantenere sempre accessibili le vie di fuga e i percorsi per i soccorsi.