Dovrà scontare la pena ai domiciliari un giovane di 21 anni residente a Cagliari, raggiunto nella mattinata di oggi da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. I Carabinieri della Stazione di Cagliari Villanova hanno infatti eseguito un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, disponendo per il ragazzo la detenzione domiciliare.

Il provvedimento è legato a una vicenda giudiziaria risalente al 15 gennaio 2023, quando il giovane si era reso responsabile di sequestro di persona e tentata estorsione continuata, reati commessi in concorso con altre persone. Per quei fatti era già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misure di controllo.

Contestualmente all’esecuzione della detenzione domiciliare, i Carabinieri hanno notificato al 21enne anche un’ulteriore ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, che dispone la sospensione della precedente misura della libertà vigilata, sostituita ora dalla più restrittiva misura detentiva.

Rintracciato presso la propria abitazione, il giovane è stato sottoposto alle formalità di rito e quindi ristretto ai domiciliari, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.