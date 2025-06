Incidente frontale all’incrocio tra la 129 bis e la Statale 131, all’altezza del bivio di Mulargia. L’allarme è scattato intorno alle 9:00 di questa mattina. Sul posto è intervenuta la squadra 7A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Macomer.

Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente. All’arrivo sul posto i conducenti risultavano essere già fuori dagli abitacoli, riferiscono i Vigili del fuoco.

Immediato anche l’intervento dei soccorsi sanitari: tre ambulanze, tra cui una medicalizzata del tipo INDIA, e l’Elisoccorso decollato da Alghero, che ha preso in carico il ferito più grave per il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia stradale di Macomer per i rilievi e la gestione del traffico.