Un 26enne è stato arrestato a Domusnovas dai Carabinieri, dopo una chiamata al 112, con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, una ragazza di 23 anni.

La giovane ha contattato il numero di emergenza per segnalare che l'uomo la stava seguendo a bordo della propria auto: i militari della Stazione dei Carabinieri di Domusnovas sono intervenuti immediatamente, riuscendo a rintracciare il 26enne e a sottoporlo a controllo. L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici della Stazione per gli accertamenti del caso.

La 23enne ha formalizzato la denuncia, raccontando agli investigatori di aver subito, secondo quanto riferito, ripetute condotte persecutorie. Tra gli episodi segnalati ci sarebbero molestie telefoniche, messaggi e pedinamenti. Al termine degli accertamenti, il ragazzo, d’intesa con l’Autorità giudiziaria, è stato tratto in arresto. La vicenda si trova nella fase delle indagini preliminari. L’uomo resta pertanto presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

L’intervento si inserisce nell’attività dell’Arma dei Carabinieri di contrasto alla violenza domestica e agli atti persecutori, con particolare attenzione alle situazioni che possono rappresentare un rischio per le vittime.

Dal Comando Provinciale di Cagliari viene ribadita l’importanza della tempestività delle segnalazioni e dell’intervento delle pattuglie, insieme alla collaborazione con la rete antiviolenza, per garantire protezione alle persone coinvolte e prevenire possibili escalation.