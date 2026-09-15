Proseguono senza sosta a Venezia le ricerche di Gabriella Elorriga Querino Ferreira, la neo sposa 26enne dispersa dopo il terribile schianto avvenuto all'alba di sabato scorso, 12 settembre 2026, nel canale Tessera. Il marito, Sean Michieli, 25 anni, è stato invece dichiarato cerebralmente morto domenica 13 dopo il gravissimo trauma riportato nell'impatto tra il loro barchino e un taxi acqueo. I due erano sposati da pochi mesi.

Nel frattempo emergono nuovi elementi sulla dinamica dell'incidente attraverso le parole dell'autista del taxi acqueo, riportate da Il Gazzettino, e poi da Tg Com 24. L'uomo avrebbe raccontato ai giornalisti di non aver visto Gabriella prima dell'impatto e di essersi accorto immediatamente di quanto era accaduto dopo aver sentito il colpo, "Io lei non l'ho vista. Non ho visto il barchino in canale, ho solo sentito il colpo. Mi sono fermato subito, ho guardato cos'era successo: c'era la barca che stava affondando, c'era il ragazzo ferito, e infatti ho chiamato immediatamente il 118, ho chiesto cosa dovevo fare. Ma Gabriella non l'ho vista".

Secondo la ricostruzione fornita dal tassista, il piccolo natante avrebbe tagliato improvvisamente la sua rotta, rendendo impossibile evitare l'impatto. L'uomo ha riferito inoltre di aver visto la sagoma del 25enne, ma non quella della moglie.

Un particolare che potrebbe essere importante anche per comprendere cosa sia accaduto alla giovane: se Gabriella si trovava effettivamente a bordo insieme al marito al momento dello schianto, potrebbe essere stata sbalzata lontano dal barchino, finendo nelle acque della laguna, ancora buie a quell'ora del mattino.

Continuano le ricerche della giovane

Le ricerche di Gabriella proseguono nelle acque della laguna. Sul posto sono impegnati Vigili del fuoco e Carabinieri, con l'impiego dei sommozzatori e dei mezzi necessari per perlustrare il tratto di canale interessato dall'incidente.

L'attenzione resta concentrata soprattutto sulle acque dove potrebbe essere finita la 26enne dopo lo schianto. Le operazioni, rese particolarmente complesse dalle condizioni e dall'ampiezza dell'area, proseguono per cercare di dare una risposta alla famiglia e fare luce sulla sorte della giovane.