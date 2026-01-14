Il Napoli non va oltre il pari fra le mura domestiche contro il Parma. Nel recupero della 16esima giornata di Serie A i crociati hanno strappato un punto preziosissimo al Maradona, guadagnando un punto sulle inseguitrici nella lotta salvezza.

Il pareggio permette infatti al Parma di salire a quota 22 punti in classifica, agganciando la Cremonese e staccando Genoa e Cagliari che adesso distano tre lunghezze.

Con la Fiorentina in netta crescita si complica ulteriormente la lotte nei bassifondi del tabellone. I rossoblù di Pisacane distano al momento 5 punti dal terzultimo posto, ma più realisticamente bisognerà dare uno sguardo più attento al Lecce quartultimo (impegnato stasera con l'Inter nell'altro recupero), che a 17 punti si trova a -2 dai sardi.

La prossima giornata una sfida tosta attende Deiola e compagni, che proveranno a fare punti in casa contro una Juventus in grande forma. Partite da monitorare nella stessa giornata Parma-Genoa e Cremonese-Verona, scontri diretti, mentre il Lecce sarà ospite a San Siro col Milan e il Pisa sfiderà l'Atalanta.