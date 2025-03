Mentre usciva da una tabaccheria in Via Enrico Toti a Cagliari, nel quartiere di Pirri, sarebbe stata avvicinata da un uomo che le avrebbe afferrato le braccia per strapparle il portafoglio che teneva in mano prima di fuggire via. Sventurata protagonista dello scippo avvenuto nella tarda mattinata di sabato scorso una donna anziana, mentre un'altra donna segnalava telefonicamente l'accaduto alle forze dell'ordine.

Poco prima dell'arrivo della Polizia, un passante ha trovato il portafoglio abbandonato e lo ha restituito alla vittima, che ha scoperto la mancanza di 200 euro. Il presunto responsabile, che si è dato alla fuga dirigendosi verso Piazza Italia, è stato descritto dalla vittima dello scippo che, visibilmente sconvolta ha fornito agli agenti informazioni utili per identificarlo.

Dopo aver esaminato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della tabaccheria, gli agenti hanno identificato il presunto colpevole, già noto alle forze dell'ordine per reati precedenti, vicino alla sua abitazione e lo hanno arrestato. Il 36enne è stato così portato in Questura con l'accusa di rapina aggravata e, al termine delle indagini, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell'A.G.