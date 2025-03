Un affare senza precedenti quello che ha portato alla vendita di Villa Yaman, in Costa Smeralda, per l'esorbitante cifra di 160 milioni di euro. Un investimento mai visto prima per un immobile non commerciale in Italia, che ha permesso al facoltoso acquirente di far sua la sfarzosa residenza incastonata nelle coste della Sardegna. Seppur ancora non vi sia certezza assoluta sull'identità del proprietario, secondo alcune indiscrezioni il fortunato “paperone” sarebbe il multimilionario americano Brendan Blumer, re delle criptovalute.

Fondatore e Ceo dell’azienda Black.one, Blumer, nonostante la giovane età, vanta una lunga carriere imprenditoriale, che lo ha portato ad essere fra i più ricchi esponenti nel mondo delle cripto. A tal proposito la rivista Forbes gli dedicò un articolo nel 2018, stimando il suo patrimonio fra i 600 e i 700 milioni. Ma secondo stime ancor più recenti potrebbe essere aumentato sino a circa 1,4 miliardi.

Un investimento dunque, quello a Ramazzino, tutto sommato sostenibile per il rinomato cripto-imprenditore. Ma esiste, oggi, una villa sul mercato più costosa della “Yamani”? In realtà sì, una ci sarebbe, e si trova, guarda caso, proprio in Sardegna (avete intuito?). Ma, indirizzati dai dati forniti da “Starting Finance”, vediamo quali sono le cinque ville più care sul mercato nazionale, attualmente:

N.5: Villa Antinori (Firenze)

Villa Antinori di Monte Aguglioni, conosciuta anche come Villa Monna Lisa, è una prestigiosa dimora storica situata alle porte di Firenze. La sua fama è legata alla presunta residenza di Lisa Gherardini, la nobildonna ritratta da Leonardo da Vinci nella celebre Gioconda (o, appunto La Monna Lisa).

Attualmente, la villa è in vendita per 18 milioni di euro. La proprietà si estende su circa 2.800 metri quadrati, con 14 camere da letto, 15 bagni, ampi saloni, cucine, una biblioteca, una palestra e una terrazza panoramica con vista sulla campagna fiorentina. Il terreno circostante, di quasi 300.000 metri quadrati, è stato progettato dall'architetto paesaggista Cecil Pinsent e comprende una piscina, un campo da tennis, una cappella privata e varie strutture annesse.

Storicamente, la villa appartenne alla famiglia Del Giocondo, di cui faceva parte anche Lisa Gherardini, prima di essere acquisita dalla famiglia Antinori, che la mantenne fino alla metà del XX secolo. Nel 1928, il marchese Niccolò Antinori scelse proprio la facciata della villa come simbolo per l'etichetta vinicola "Villa Antinori", consolidando così il legame tra la tenuta e la tradizione vinicola toscana.

Oggi, questa residenza rappresenta un'opportunità unica per chi desidera possedere un pezzo di storia e un immobile di grande prestigio nel cuore della Toscana.

Villa Antinori. Foto: Italy Sotheby’s International Realty

N.4: Villa Pierosà (Cortina d'Ampezzo)

Una prestigiosa villa sita nella località di Pierosà, edificata intorno al 1950 e recentemente ristrutturata con materiali e finiture di notevole pregio. Si estende in una superficie interna di 1550 metro quadrati, distribuiti su duo piani oltre a un piano interrato, tutti collegati da un ascensore.

La villa, prezzo d'aquisto 21 milioni, comprende oltre dieci camere da letto e sette bagni, oltre a numerosi ambienti di rappresentanza caratterizzati da pavimenti in parquet, pareti in legno e soffitti affrescati. Lo sfarzoso immobile è circondato da 4.500 metri quadri di aree verdi, che includono una terrazza panoramica con vista sulle Dolomiti.

Villa Pierosà. L'annuncio riservato non permette di reperire altre foto sul web

N.3: Villa Beccaria (Lago di Como)

Detta anche Villa “Pied Dans L’eau”, è una residenza storica situata lungo l'antica Strada Regina. Prende il nome dalla celebre famiglia Beccaria: appartenne a Giulio, figlio di Cesare Beccaria, autore del trattato “Dei delitti e delle pene”, e successivamente ospitò suo nipote Alessandro Manzoni, pilastro della letteratura italiana e autore, fra gli altri, dei “Promessi sposi”, che vi trascorreva le estati.

Successivamente passò nelle mani di Rachele, figlia di Cesare Cantù, storico, letterato e patriota. Qui, prese vita un salotto letterario noto come "Accademia dei Pedanti", che attirava scrittori, critici e artisti.

La villa, valore 34 milioni, vanta una superficie interna di 800 metro quadrati, tre piani. Immersa in un parco ottocentesco di 1,35 ettari, si affaccia direttamente sul lago (con accesso diretto alle sue acque) e sull'Isola Comacina. Un luogo principesco ed evocativo, che nei secoli ha ispirato poeti, artisti e letterati.

In primo piano Villa Beccaria. Foto: Immobiliare.it

N. 2: Villa Palmieri (Firenze)

Torniamo a Firenze, stavolta fra le colline di Fiesole, che accarezzano la città dell'arte. Qui si trova un'antica dimora risalente al XIV secolo, che trasuda storia e i cui racconti si perdono nel tempo. Villa Palmieri è infatti nota per essere stata il luogo in cui Giovanni Boccaccio ambientò il suo “Decameron”.

Si dispiega su circa 4.000 metri quadrati e comprende un parco di 9 ettari, il più grande di Firenze dopo i Giardini di Boboli. Nei secoli ha accolto personaggi illustri, tra cui la Regina Vittoria d'Inghilterra, che pare vi abbia soggiornato in tre differenti occasioni nel tardo XIX secolo.

Attualmente è in vendita per una cifra superiore ai 50 milioni di euro. Fra i comfort, un eliporto, una piscina e campi da tennis, ma anche un fascino storico-artistico che la rende unica nel suo genere.

Villa Palmieri. Foto: Immobiliare.it

N.1: Villa Certosa (Porto Rotondo)

Al primo posto svetta incontrastata la celebre residenza isolana di Silvio Berlusconi, che si affaccia sul golfo di Porto Rotondo. Si estende su 4.500 metri quadrati e comprende 126 stanze, immerse in un parco di 120 ettari. Quattro bungalow, un teatro, una palestra, strutture per la talassoterapia e un orto di 300 metri quadri sono solo alcune delle comodità di cui vanta la fastosa dimora.

Dopo la dipartita dell'ex premier, gli eredi hanno deciso di metterla sul mercato, fissando il prezzo a circa mezzo miliardo di euro. Tra i potenziali acquirenti il Sultano del Brunei, noto per il suo patrimonio immobiliare e una collezione di oltre 7mila veicoli di lusso. Si è inoltre ipotizzato che possa essere trasformata in una struttura alberghiera di lusso, anche se al momento non esistono conferme ufficiali.

Uno degli elementi più affascinanti è rappresentato da una grotta artificiale con un tunnel sottomarino che conduce direttamente nelle acque smeraldine della costa.

A lungo, Villa Certosa è stata il buen retiro del Cavaliere, dove ha ospitato celebrità e leader politici di tutto il mondo: da Vladimir Putin a Tony Blair, da George Bush a José María Aznar.

Villa Certosa. Foto: Immobiliare.it

Arte, storia, cultura, letteratura, politica: queste roccaforti del lusso portano con loro una tradizione fatta di racconti, leggende, incontri e ispirazioni. Oltre allo sfarzo che oggi vantano, il valore di queste storiche residenze, oggi, lievita anche grazie al susseguirsi di eccellenti e illustri personalità che ne hanno animato la vita fra le mura, arricchendo la storia d'Italia, e il cui nome ancora oggi costituisce motivo di fama e prestigio dello Stivale in tutto il pianeta.