Incendio durante la notte appena trascorsa, attorno alle ore 3:30 a Nuoro, dove le fiamme hanno avvolto e distrutto un'auto Renault Megane parcheggiata in via Don Bosco.

L'intervento immediato a dei Vigili del fuoco di Nuoro ha fatto sì che le fiamme non si propagassero e coinvolgessero le auto parcheggiate nelle vicinanze. Gli operatori hanno anche provveduto a bonificare e a mettere in sicurezza il luogo. Non si esclude la natura dolosa dell'incendio.

Sul posto anche gli agenti di Polizia della Questura di Nuoro.