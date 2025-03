Si è conclusa ieri la prima tappa della WingFoil Racing World Cup svoltasi a Dakhla, in Marocco, dal 19 al 23 marzo. Grazie ad una performance incredibile, senza alcuna sbavatura, Maddalena Spanu, atleta del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, ha conquistato la vittoria dell’evento con 17 vittorie su 17 prove svolte.

Le competizioni in Marocco sono iniziate il 19 marzo e hanno dato il via a cinque giorni molto intensi, soprattutto per via delle condizioni meteo che sono variate da vento leggero a molto intenso, di circa 25/30 nodi. Nella prima giornata, il cui programma prevedeva lo svolgimento di 4 prove long distance, è stato possibile portarne a termine solo una nella quale Maddalena ha conquistato la vittoria.

Riposo forzato il giorno successivo a causa della mancanza di vento che è rientrato il giorno successivo rendendo intense le tre giornate finali. Infatti, sono state disputate rispettivamente otto prove il terzo giorno e sette quello seguente. Le qualifiche si sono chiuse con un totale di 16 prove e una performance eccellente da parte di Maddalena che ha avuto accesso alla finale con 16 vittorie consecutive.

Ieri, giornata conclusiva, si è svolta la Medal Race. Maddalena è entrata in acqua pronta per lo sprint finale, consapevole che una sola altra vittoria la separava dalla conquista dell’evento. Con il sorriso carico di entusiasmo, la giovane campionessa ha tagliato per prima il traguardo della gara finale vincendo la prima tappa della WingFoil Racing World Cup.

“Mi sono divertita tantissimo in tutte le prove disputate, confrontarmi con nuove atlete e riuscire a tagliare il traguardo con un buon margine è stato emozionante. Sono molto felice del risultato ottenuto e del lavoro svolto durante gli allenamenti che mi hanno portato a performare al meglio. Il prossimo obiettivo ora è il Campionato Europeo in Turchia, dove cercherò di dare il massimo!”. Questo il commento di Maddalena Spanu.

Il Campionato Europeo WingFoil Racing si terrà in Turchia ad Urla, dal 20 al 24 maggio, dove Maddalena cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Svizzera.