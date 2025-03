Sono stati fermati dagli agenti della Polizia di Stato di Alghero mentre cercavano di forzare un'auto parcheggiata. I due, un uomo e una donna già noti alle forze dell'ordine, sono stati così arrestati per tentato furto aggravato.

Durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio ad Alghero, è stata individuata un'auto segnalata come collegata a furti su veicoli, in prossimità della spiaggia del Lazzaretto. I due, mentre cercavano di forzare l'auto, sono stati bloccati grazie all'antifurto che è scattato. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati dagli agenti in possesso di dispositivi per copiare codici di apertura auto e guanti in lattice.

Gli arrestati sono ora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, con l'obbligo di dimora ad Alghero. Secondo quanto riferito dalla Polizia, i due avevano compiuto un furto simile due giorni prima, rubando dispositivi elettronici da un'altra vettura, ma il materiale è stato restituito ai legittimi proprietari.