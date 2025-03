Incidente stradale durante la serata di ieri, martedì 25 marzo, in via Grazie Deledda, di fronte al civico 85 a Sassari dove, per motivi ancora da chiarire, un'auto ha colpito un'altra vettura parcheggiata e si è ribaltata su un lato.

Intervento immediato, verso le ore 22:15, dei Vigili del fuoco di Sassari che hanno provveduto a estrarre dall’auto il conducente, unico occupante del veicolo, per poi affidarlo alle cure del personale medico per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell'incidente erano presenti anche agenti della Polizia Locale.