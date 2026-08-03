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Si era messo al volante con un tasso alcolemico ben oltre il limite, finendo per causare un incidente nel pieno centro abitato. A conclusione dei minuziosi accertamenti d'indagine condotti nelle ultime ore, i Carabinieri della Stazione di Santadi hanno denunciato un operaio 46enne del posto per guida sotto l'influenza dell'alcol.
I fatti al centro della vicenda risalgono al 23 luglio scorso, quando i militari dell'Arma erano intervenuti a Perdaxius per effettuare i rilievi a seguito dell'incidente. In quell'occasione, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, i Carabinieri lo avevano sottoposto agli accertamenti etilometrici.
Gli esiti ufficiali degli esami, pervenuti in questi giorni, hanno confermato il quadro ipotizzato dagli investigatori: il 46enne si trovava alla guida con un livello di alcol nel sangue superiore di oltre quattro volte rispetto al limite massimo consentito dalla normativa vigente. Per l’uomo è quindi scattato anche l'immediato ritiro della patente.