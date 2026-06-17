Proseguono i lavori di riqualificazione nel quartiere di Sant'Elia a Cagliari, con la conclusione degli interventi prevista per febbraio. Sono stati completati i sottoservizi idrici e fognari e l’abbattimento degli spazi abusivi, mentre sono in corso i lavori nelle piazze delle aree del Favero e delle Lame, dove arriveranno anche nuova illuminazione pubblica e aree verdi comuni.

“Interventi attesi dagli anni '70”, ha sottolineato il sindaco Massimo Zedda, spiegando che il progetto punta a cambiare il rapporto tra il quartiere e il resto della città: “Un tempo si diceva che era necessario ricongiungere Sant'Elia alla città, ora sarà la città a voler frequentare ancora di più questa sua parte bellissima”.

Gli interventi valgono complessivamente 22 milioni di euro, finanziati attraverso fondi ministeriali per la riqualificazione urbana. Parallelamente, l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu ha annunciato la consegna dei cantieri RinnovArea per i primi 265 alloggi nei cosiddetti palazzoni.

“Stiamo portando avanti da tempo una serie di riunioni tecniche”, ha spiegato l’assessora Anna Puddu, “perché gli interventi del Comune e quelli della Regione vadano di pari passo”.

Nel quartiere sono già stati aperti la Casa di quartiere e un ambulatorio anche pediatrico. Previsti inoltre il completamento del Parco degli Anelli, la riqualificazione dell’anfiteatro del Vecchio Borgo, la messa in sicurezza della costa e un porticciolo per la piccola pesca.