Il Comune di Cagliari, tramite il Servizio Politiche sociali e della casa, ha istituito un servizio di trasporto e assistenza dedicato agli elettori con difficoltà motorie in occasione dei Referendum Abrogativi 2025. Questo servizio mira a favorire la piena partecipazione di tutti i cittadini, offrendo il trasporto da casa al seggio elettorale e viceversa per coloro che non possono spostarsi autonomamente. Le prenotazioni sono disponibili chiamando il numero verde 800.016058 dell’Ufficio Relazioni con il pubblico (Urp) nei seguenti orari: - Sabato 7 giugno: 9:00-13:00 - Domenica 8 giugno: 8:00-21:00 - Lunedì 9 giugno: 9:00-12:00 Il servizio sarà attivo per l'intero periodo di apertura dei seggi elettorali, garantendo un'assistenza completa agli elettori che ne hanno bisogno.