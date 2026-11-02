Un inseguimento improvvisato da parte di un passante ha permesso di recuperare la refurtiva dopo uno scippo avvenuto nel cuore di Cagliari. Una giovane di 22 anni è stata aggredita alle spalle e derubata della borsa mentre stava salendo in auto, ma il presunto responsabile, un 21enne di nazionalità straniera, è stato successivamente rintracciato e arrestato dalla Polizia con l'accusa di rapina.

L'episodio è avvenuto nella notte di domenica in piazza Yenne. La ragazza stava per salire sulla propria auto quando il giovane l'avrebbe raggiunta alle spalle, strattonandola e riuscendo a strapparle la borsa dal braccio prima di darsi alla fuga.

La scena non è passata inosservata a una persona che si trovava nelle vicinanze. Il passante si è immediatamente lanciato all'inseguimento del ragazzo, riuscendo a recuperare la borsa e a restituire alla vittima i suoi effetti personali. Il cellulare, invece, è stato successivamente individuato dagli agenti sotto un'auto parcheggiata nella zona.

Le ricerche della Polizia sono partite dalla descrizione fornita dalla giovane. Gli agenti della Squadra Volante sono riusciti così a individuare il presunto responsabile e a procedere al suo arresto con l'accusa di rapina.