In poche ore sono stati raccolti oltre mille mozziconi di sigaretta durante la prima iniziativa promossa da Plastic Free a Vallermosa, volta a contrastare il diffuso problema dei rifiuti nelle aree pubbliche. L'iniziativa ha visto la partecipazione di quattordici persone, che hanno contribuito a sensibilizzare la comunità locale sull'importanza della tutela ambientale.

Tra i volontari si sono uniti anche rappresentanti istituzionali e del territorio, tra cui l'assessore all'Ambiente e all'Agricoltura Cinzia Pasini, la presidente della Consulta Giovanile Rebecca Pisanu e il primo referente in Canada di Plastic Free Emanuele Garau.

A organizzare l'evento è stato Alberto Garau, referente locale di Vallermosa e promotore dell'iniziativa. I partecipanti si sono riuniti al Parco Falcone e Borsellino, in via Emanuela Loi, dove hanno ricevuto istruzioni per la giornata, con la presenza del sindaco Francesco Spiga a sottolineare l'impegno dell'amministrazione comunale verso le questioni ambientali sempre più urgenti.

La raccolta dei mozziconi si è concentrata su diverse aree del paese, tra cui il Parco Falcone e Borsellino, piazza Don Aldo Piga e piazza San Lucifero.

Al termine dell’iniziativa, Alberto Garau ha dichiarato: "Quella di oggi è stata un’attività interamente dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, una tipologia di rifiuto molto presente negli spazi pubblici e spesso sottovalutata per il suo impatto ambientale".

Ha inoltre precisato: "Plastic Free promuove, in tutta Italia e in altre 41 nazioni, diverse iniziative, tra cui giornate di raccolta dei rifiuti e della plastica, attività di sensibilizzazione nelle scuole, campagne informative rivolte alla cittadinanza, clean up ambientali in aree urbane e naturali, oltre a progetti di collaborazione con le amministrazioni locali per la tutela del territorio. La giornata di oggi si inserisce in questo percorso più ampio".

Garau ha poi sottolineato il valore della collaborazione: "La partecipazione dei volontari, insieme alla presenza delle istituzioni locali, rappresenta un elemento importante per costruire un percorso condiviso, in cui la sensibilizzazione e le azioni concrete possano procedere insieme".

Infine, uno sguardo alle prossime iniziative: "L’intenzione è quella di dare continuità a queste attività, organizzando anche in sinergia con il Ceas, ulteriori giornate ecologiche e ampliando progressivamente il coinvolgimento della cittadinanza, con l’obiettivo di consolidare nel tempo una maggiore attenzione verso la tutela dell’ambiente".