Ancora senza esito le verifiche sulla rete idrica di Quartu Sant'Elena, dove non è stata individuata la perdita occulta che non affiora in superficie e risulta quindi difficile da localizzare. Per questo i tecnici di Abbanoa hanno deciso di avviare controlli più mirati, da effettuare però con le condotte svuotate.

Scatterà dunque una chiusura notturna dell’erogazione che interesserà l’intero centro urbano. Dopo le 19.30 verranno chiusi i serbatoi di Sa Serrixedda, oltre la statale 554. L’acqua non mancherà subito: abitazioni e attività potranno contare per alcune ore sulle riserve presenti nei circa 100 chilometri di rete cittadina, con autonomia stimata di due o tre ore.

Le prime criticità si registreranno nelle zone più alte, ai piani superiori degli edifici o nei tratti terminali della rete, per poi estendersi progressivamente a tutto il centro abitato. Restano escluse dall’interruzione il litorale e l’area della collina di Sant’Anastasia oltre la 554, alimentate da un altro acquedotto.

Con lo svuotamento delle condotte, i tecnici procederanno alle verifiche per individuare la dispersione e intervenire subito con la riparazione durante la notte. L’obiettivo è ripristinare il servizio idrico a partire dalle 6:30. La scelta della fascia notturna punta a ridurre al minimo i disagi, concentrando l’intervento nelle ore di minore consumo.