Da oggi, sabato 2 maggio 2026, fino al prossimo 15 settembre, il litorale di Quartu accoglierà nuovamente la Stazione temporanea dei Carabinieri di Flumini. Questo presidio strategico anticipa il suo avvio stagionale per soddisfare le esigenze di un territorio ampio e densamente popolato. L'orario di apertura, dalle 10:00 alle 18:00, assicurerà una presenza costante durante l'aumento di residenti e turisti nella zona estiva. La prolungata apertura dimostra l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e rispondere prontamente alle necessità della comunità locale.

La Stazione, ospitata negli spazi comunali, collaborerà con le pattuglie della Compagnia di Quartu Sant'Elena per potenziare i servizi di sorveglianza lungo la costa e nelle zone residenziali. Oltre alla prevenzione dei reati, si concentrerà sulla vicinanza ai cittadini e sui controlli stradali. Questa anticipata apertura testimonia l'investimento per rafforzare la sicurezza sul territorio e consolidare il legame di fiducia tra l'Arma e la cittadinanza, promuovendo un ambiente di legalità e tranquillità.

L'attivazione della Stazione fa parte di un piano più ampio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari per garantire una sorveglianza costante e interventi rapidi nelle zone turistiche della provincia.