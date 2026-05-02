Dopo i recenti sviluppi nelle indagini sull'omicidio di Leonardo Mocci, il giovane di 23 anni ucciso da un colpo di pistola al petto a Monserrato, emergono i nomi di tre sospettati: Gianmarco e Filippo Tunis, e Daniel Campus.

Le autorità continuano a mantenere riservatezza sulla vicenda, sequestrando il telefono cellulare e il computer di Mocci per ulteriori esami. Si stanno analizzando accuratamente le prove raccolte sul luogo del crimine e durante le perquisizioni.

La ricostruzione degli eventi a piazza Settimio Severo a Monserrato è ancora in corso, con gli investigatori che cercano di determinare il movente preciso dietro all'omicidio. Mocci sembra non fosse a conoscenza che l'appuntamento a cui aveva accompagnato un amico era legato a una transazione di droga, che si è rivelata essere una trappola per una rapina.

I dettagli esatti dell'accaduto non sono chiari, ma sembra che ci sia stata una colluttazione che ha portato al fatale sparo al petto che ha ucciso il giovane. L'amico è fuggito con l'auto di Mocci, tornando sulla scena quando sono arrivati i carabinieri e i soccorsi medici.