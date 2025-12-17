Dal prossimo anno anche in Sardegna sarà attivato il servizio FS Security del Gruppo FS, con l'istituzione di un nucleo dedicato. È quanto annunciato dall'azienda nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali.

"Accogliamo con soddisfazione la notizia - commenta la segretaria generale della Fit Cisl, Claudia Camedda -, attesa da tempo e che da risposta ad una richiesta che, come sindacato, abbiamo fatto quasi due anni fa. La FS Security non è attualmente presente in poche regioni e la Sardegna è tra queste. Ma rappresenta una seria risposta alle aggressioni e agli episodi di violenza sui treni e nelle stazioni. Da tempo - ricorda la segretaria generale - sollecitiamo il presidio di uno staff interno che si occupi del controllo e della prevenzione di possibili fenomeni illeciti all'interno di tutta l'area ferroviaria e della sorveglianza degli spazi frequentati dai viaggiatori e dal personale. Un servizio che si svolge in assoluta collaborazione con le Forze dell'ordine e con la Polfer e che, finalmente, avremo anche in Sardegna".

Secondo quanto annunciato dal gruppo FS, i tre nuovi nuclei saranno dislocati in Umbria e Abruzzo, oltre che nell'Isola.