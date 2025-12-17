Durante un servizio di perlustrazione nel centro abitato di Sanluri, i Carabinieri hanno fermato un 23enne disoccupato con un comportamento sospetto, a piedi vicino a un esercizio commerciale. Dopo averlo perquisito, hanno trovato 4 grammi di hashish e 160 euro in contanti nascosti nei suoi vestiti. Poiché è sembrato nervoso, i Carabinieri hanno deciso di perquisire anche la sua casa.



Nella camera da letto, sono stati scoperti marijuana già confezionata, residui di droga, bilancini di precisione, materiale per confezionare dosi, strumenti per triturare la droga, lame sporche di sostanze stupefacenti e diversi telefoni cellulari. Tutto il materiale è stato sequestrato in attesa degli esami del RIS.



Dopo le formalità in caserma, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo. Questa operazione fa parte dell'impegno costante dei Carabinieri nel contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alle aree urbane e ai luoghi di aggregazione.