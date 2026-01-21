Un controllo di routine si è trasformato in un arresto a Quartu Sant’Elena. La Polizia di Stato ha fermato un 24enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione.

L’intervento risale alla serata di sabato, quando gli agenti dell’Ufficio Volanti del Commissariato di Quartu Sant’Elena, impegnati nei controlli del territorio, hanno notato un’auto il cui conducente stava verosimilmente scambiando qualcosa con un altro uomo. Insospettiti dalla scena, i poliziotti hanno bloccato il veicolo e proceduto all’identificazione.

Durante il controllo, sul sedile dell’auto è stato trovato un astuccio con 12 involucri di plastica termosaldati contenenti cocaina, come confermato successivamente dagli esami della Polizia Scientifica. Addosso al giovane sono stati inoltre rinvenuti 165 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione domiciliare nel comune quartese, dove gli agenti hanno sequestrato 1.460 euro in contanti, un bilancino di precisione, una macchina conta-soldi e diversi monili in oro. Su questi ultimi sono in corso ulteriori verifiche, poiché si sospetta una possibile provenienza furtiva.

Conclusi gli atti di polizia giudiziaria, il 24enne è stato arrestato. Il G.I.P., al termine dell’udienza di convalida, ha confermato l’arresto disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma presso il Commissariato.