Sit-in di protesta questa mattina a Cagliari, davanti al San Giovanni di Dio, organizzato dalla Lila contro lo spostamento del Centro Hiv dal Policlinico Duilio Casula. L’associazione denuncia una decisione presa “in 48 ore e senza nessuna comunicazione ai pazienti”. E aggiunge: “Abbiamo ricevuto 178 email da persone seguite al Centro Hiv del Policlinico Universitario, provenienti da tutto il territorio. Pazienti disorientati per essere stati ignorati e trattati come pedine sullo scacchiere della sanità sarda”.

La Lila sottolinea le difficoltà pratiche: “Tutti preoccupati per la complicazione di doversi recare in due ospedali diversi, prima al San Giovanni di Dio per la prescrizione della terapia e successivamente al Policlinico per il ritiro dei farmaci, con la difficoltà di conciliarlo con i tempi lavorativi”.

Pronta la replica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari: “Il commissario Vincenzo Serra apprende con dispiacere la notizia dell’iniziativa della Lila, in quanto mai contattato da alcuno sul tema contestato. Si dichiara disponibile, in qualsiasi momento, a incontrare i pazienti e raccogliere le loro valutazioni, con l’obiettivo di trovare le migliori soluzioni per garantire un servizio efficiente”. E conclude: “Il sistema sanitario è, in tutta Italia, sottoposto a pesanti criticità. Mantenere un continuo dialogo tra aziende e associazioni è una delle strade per migliorare la qualità dell’assistenza”.