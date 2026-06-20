Il Piano di potenziamento della rete di emergenza urgenza 118 per la stagione estiva 2026 in Sardegna è stato varato da Areus, l'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza, in previsione dell'alto afflusso turistico.

Si prevede un ampliamento delle attività di soccorso già operative lungo le zone costiere grazie alle collaborazioni con Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali, insieme all'apertura di nuove postazioni di base e infermieristiche dove necessario. L'obiettivo è rendere la rete di soccorso più diffusa e garantire tempi rapidi di intervento.

In dettaglio, il Piano di Potenziamento Estivo per il 2026 prevede diverse iniziative. Nell'area dell'Asl di Cagliari, verrà istituita una postazione aggiuntiva h24 con personale infermieristico a bordo a Villasimius e a Chia nel Comune di Domus de Maria. A Pula, il servizio di base sarà esteso per coprire l'intera settimana, garantendo assistenza continua h24.

A Castiadas, il mezzo di Soccorso di Base vedrà un ampliamento operativo da 12 a 24 ore al giorno. Nell'ambito dell'Asl del Medio Campidano, verrà istituito un mezzo di base h12 presso Torre dei Corsari nel Comune di Arbus per il periodo estivo.

Nell'area dell'Asl del Sulcis Iglesiente, le postazioni di base a Carloforte e Sant'Antioco verranno trasformate in postazioni infermieristiche in determinati orari, con un potenziamento del servizio anche a Porto Pino e Giba. A Porto Pino nel Comune di Sant'Anna Arresi, verrà rivisto l'orario del servizio in convenzione con l'associazione operativa India.

Nell'ambito dell'Asl di Oristano, entrerà in servizio h24 un nuovo mezzo di soccorso con infermiere a bordo nella località di Is Arenas nel Comune di Narbolia. Infine, nell'area dell'ASL di Sassari, il mezzo di soccorso di base sarà operativo a Platamona dalle 8:00 alle 20:00.