"Queste professioniste e questi professionisti della nostra terra stanno vivendo un'esperienza di altissimo valore umano e sanitario: hanno il privilegio di formarsi in una delle realtà pediatriche più importanti del Paese e la responsabilità di riportare in Sardegna competenze decisive per costruire un servizio atteso da troppo tempo".

Sono le parole della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, che ha rivolto un messaggio di augurio e incoraggiamento ai medici anestesisti e agli infermieri dell'Arnas Brotzu, attualmente impegnati all'Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma in un percorso formativo di rianimazione pediatrica.

Il gruppo di esperti si sta organizzando per l'imminente inaugurazione della terapia intensiva pediatrica in Sardegna, servizio è di vitale importanza per assicurare trattamenti più accessibili, sicuri e appropriati ai bambini e alle loro famiglie locali, come spiega la governatrice.

"La futura terapia intensiva pediatrica rappresenta un passaggio fondamentale per la sanità sarda. Significa - afferma Todde - rafforzare la rete delle cure, ridurre la necessità di trasferimenti fuori dall'Isola e dare una risposta concreta alle famiglie nei momenti più delicati". "A loro va il ringraziamento della Regione e di tutta la comunità sarda. Il loro impegno, la loro competenza e la loro dedizione contribuiranno a rendere più forte la sanità pubblica della Sardegna", conclude la presidente.